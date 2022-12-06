قناة النهار زين عامر: على رئيس الإتحادية الجزائرية جهيد زفيزف الردّ على صامويل إيتو بلهجة قوية بقلم النهار أونلاين نشر في 06 ديسمبر 2022 - 23:11 شارك غرِّد أرسل 87 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8oyNX اقرأ أيضا مدوار : الراحل كان يستنشق كرة القدم و "رئيس" بأتم معنى الكلمة قناة النهار 06 ديسمبر في عزّ البرد والأمطار.. عائلة من 9 أفراد تعيش في الشارع قناة النهار 18 نوفمبر دلال خير: طفل مصاب بالصمم يحتاج إلى عملية زراعة قوقعة وعائلته تعاني الفقر والحرمان قناة النهار 02 ديسمبر للوقاية من الإختناقات والإنفجارات.. إجراءات بسيطة يجب اتباعها قناة النهار 03 ديسمبر رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد حضور إفتتاح مونديال 2022 بدولة قطر قناة النهار 21 نوفمبر الرئيس المدير العام لموبيليس يكشف عن الولايات التي ستستفيد من تكنولوجيا التدفق العالي للأنترنت قناة النهار 23 نوفمبر أحوال الطقس : تنبيه بهبوب رياح قوية تصل 50 كم/سا على هذه المناطق قناة النهار 24 نوفمبر خرجات ميدانية لمصالح التجارة للوقوف على شروط النظافة بالمحلات والفنادق بجيجل قناة النهار 25 نوفمبر حوادث الدهـ ـس بالقطارات في عين الدفلى تـ ـرعب السكان المجاورين للسكك الحديدية قناة النهار 17 نوفمبر مجتمع: شرفات مهددة بالإنهيار وعمارات آيلة للسقوط وسط العاصمة قناة النهار 18 نوفمبر