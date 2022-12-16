قناة النهار زين عامر: قطر ابهرت العالم بتنظيمها للمونديال والكل سيتكلم عنها في السنوات القادمة بقلم قناة النهار نشر في 16 ديسمبر 2022 - 22:58 مونديال قطر شارك غرِّد أرسل 33 0 رابط دائم : https://nhar.tv/p71sS اقرأ أيضا مناجم.. 3 سنوات من عهدة الرئيس تبون.. الجزائر تحيي ثرواتها المنسية قناة النهار 12 ديسمبر دلال خير: سيدة أصيبت بمرض الباركنسون قلب حياتها رأسا على عقب قناة النهار 16 ديسمبر دلال خير: أمراض عديدة أنهكت جسد رجل لأكثر من 20 عاما وهو اليوم يطلب المساعدة للعلاج قناة النهار 16 ديسمبر تيبازة: فندق "بن عودة" بشنوة .. أربع نجوم بمعايير عالمية قناة النهار 08 ديسمبر فاسألوا / كل المسلم على المسلم حرام قناة النهار 27 نوفمبر حسين آشيو: التكنولوجيا الجديدة ساعدت المدربين كثيرا في الجانب التكتيكي قناة النهار 02 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب المغربي لعب بشراسة قوية ضد المنتخب الاسباني عكس السنغال قناة النهار 06 ديسمبر ..هل يتعرف الجزائري على مشاهير الإنستغرام قناة النهار 15 ديسمبر إستقبال طلبات رخصة سير العربة المخصص للنقل للحساب الخاص للبضائع عبر الطرقات قناة النهار 07 ديسمبر زين عامر: هناك منتخبات في إفريقيا لا تستحق التواجد في المونديال والكواليس عملت عملتها قناة النهار 26 نوفمبر