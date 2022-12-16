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قناة النهار

زين عامر: قطر ابهرت العالم بتنظيمها للمونديال والكل سيتكلم عنها في السنوات القادمة

بقلم قناة النهار
زين عامر: قطر ابهرت العالم بتنظيمها للمونديال والكل سيتكلم عنها في السنوات القادمة
مونديال قطر
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رابط دائم : https://nhar.tv/p71sS
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