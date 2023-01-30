قناة النهار زين عامر: كفانا مهازل وفولكلور في المطارات.. المنتخب الوطني المحلي يحتاج للتركيز على المباريات بقلم النهار أونلاين نشر في 30 جانفي 2023 - 23:43 شارك غرِّد أرسل 34 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/g9i36 اقرأ أيضا صليحة شرفاوي: كل الملاعب تحتوي على مرافق ضخمة ونستطيع إستعمالها في الجانب السياحي أيضا قناة النهار 14 جانفي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يستقبل رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني قناة النهار 22 جانفي فاسألوا : تحريم النياحة على الميت قناة النهار 19 جانفي الفريق أول شنقريحة رفقة وزير الطاقة يشرفان على إحياء الذكرى 10 لأحداث تيقنتورين قناة النهار 16 جانفي الحارس قندوز :"نحن هنا للدفاع عن ألوان الجزائر" قناة النهار 20 جانفي سطيف.. النهار في بيت عزاء العقيد مناري مراد شـهيد تحطم المروحية العسـكرية بالعبادلة قناة النهار 24 جانفي رئيس الجمهورية : إتفقنا على دعم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية قناة النهار 23 جانفي بوقرة : سنلعب كل مقابلة و كأنها النهائية قناة النهار 16 جانفي صريح جدا: هذه هي أسباب "القطيعة بين الإخوة" عند الجزائريين .. قناة النهار 17 جانفي شاهد.. أجواء رائعة يصنعها الأنصار بملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 21 جانفي