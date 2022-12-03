قناة النهار زين عامر: مدرب الأرجنتين يرتكز كثيرا على ميسى ونجاحه كان بفضله بقلم النهار أونلاين نشر في 03 ديسمبر 2022 - 23:29 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xb1E7 اقرأ أيضا حسين أشيو: سكالوني يعرف يسير المجموعة والأقوى هو من يلعب قناة النهار 03 ديسمبر الفرصة الثانية: مُدمن يروي تجربته المُــؤلمة مع المخـ.ـدرات والكاشيات في اليونان قناة النهار 02 ديسمبر بلماضي يفاجئ الجميع.. كثيرون يريدون تحطيمي منذ أول يوم في المنتخب وسمعت واحد قال "باغي نخبطو" قناة النهار 13 نوفمبر ترندينغ: الجماهير الجزائرية تصنع الحدث في مونديال قطر والسعودية تدخل التاريخ بفوزها على الأرجنتين قناة النهار 22 نوفمبر صريح جدا: أين يتابع الجمهور الجزائري مباريات مونديال قطر ..؟ قناة النهار 25 نوفمبر الشيخ النوي: فلاحون في سعيدة يناشدون الوالي.. "حقرونا وحابين ينحولنا أرضنا" قناة النهار 24 نوفمبر حسين آشيو: خبرة مدرب ولاعبي المنتخب الهولندي جعلتهم يتأهلون إلى الدور الربع النهائي لكأس العالم قناة النهار 03 ديسمبر الرئيس الاسبق اليمين زروال في جنازة اللواء المتقاعد محمد بتشين: "ربي يرحمو كان مجاهد وخويا" قناة النهار 30 نوفمبر فالحلوة والمرّة : قصة زوجان جمع بينهما الحب منذ الصغر..ترقبوها قناة النهار 21 نوفمبر ترندينغ: زواج شيرين وحسام حبيب من جديد يثير التساؤلات والحمامة الساجدة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 13 نوفمبر