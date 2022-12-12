قناة النهار زين عامر: من المجحف أن تملك لاعب ككريستيانو رونالدو ولا تدخله في المباريات بقلم النهار أونلاين نشر في 12 ديسمبر 2022 - 23:17 شارك غرِّد أرسل 34 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Q56EU اقرأ أيضا ضبط شاحنة بها أكثر من 10 آلاف وحدة خمر بوهران قناة النهار 12 ديسمبر والي تيسمسيلت : انا نخدم المناطق المعزولة بصح 3 سنوات في مشروع طريق فيه 10 كلم وما كملش غير معقول قناة النهار 25 نوفمبر "حسين آشيو: "المنتخبات العربية والإفريقية ما تلحقش لمتوسط مستوى المنتخبات الاوروبية قناة النهار 30 نوفمبر وزير الصناعة في زيارة عمل وتفقد لمصنع "إيريس" لإنتاج إطارات العجلات قناة النهار 29 نوفمبر مومن آيت قاسي: المنتخب التونسي لديه نقص رهيب في الجانب الهجومي ومجمل اللعبين لا يشاركون في الهجوم قناة النهار 26 نوفمبر مشاهد صـ ـادمة.. هكذا تمكن امن البليدة من تحرير شاب بعد إخـ ـتطافه ومحاولة قـ ـتله قناة النهار 06 ديسمبر تساؤلات: رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي قناة النهار 28 نوفمبر فاسألوا : التحذير من الغيبة قناة النهار 29 نوفمبر حسين آشيو: هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز على منتخب الكاميرون قناة النهار 28 نوفمبر يحيى طبيش : من الغباء تصديق كل ما أضعه في الستوريات قناة النهار 24 نوفمبر