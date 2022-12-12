قناة النهار زين عامر: ميسي لديه فرصة ذهبية ليكتب تاريخه بالتتويج بكأس العالم بقلم النهار أونلاين نشر في 12 ديسمبر 2022 - 23:21 شارك غرِّد أرسل 34 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/aNdl5 اقرأ أيضا زين عامر: لم نشاهد المنتخب البرازيلي بالقرنيتا أمام الكروات مثل المباريات السابقة قناة النهار 09 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الياباني لا يملك دكة إحتياط قوية واللاعبون الكروات كانو أكثر جاهزية بدنيا قناة النهار 05 ديسمبر ملعب 19 ماي 1956 بحلته الجديدة جاهز لمباريات محليي الخضر والشان قناة النهار 12 ديسمبر فرقة البياري بقسنطينة تُطيح بشبكة إجـ ـرامية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات الصلبة والمهلوسات قناة النهار 02 ديسمبر مومن أيت قاسي: الكاميرون فريق متواضع جدا قناة النهار 24 نوفمبر طالع هابط: النوي يكشف فضيحة مركب الحجار وكيف يتم التلاعب في قضية تفكيك الفرن قناة النهار 22 نوفمبر شاهد المستشفى الجهوي للإستعجالات في عنابة الأكبر على مستوى الشّرق قناة النهار 26 نوفمبر دلال خير: فتاة في عمر الزهور تعيش حياة بين المدرسة والمستشفى وتنتظر مصيرا مجهولا قناة النهار 09 ديسمبر دلال خير/ أمّ تطلب المساعدة من أجل علاج أبنائها الذين نجوا من الموت مرّات عديدة.. ترقبوها قناة النهار 01 ديسمبر إنطلاق فعاليات الطبعة الثالثة من مسابقة كأس الملكة الخاصة بالطبخ الجزائري قناة النهار 27 نوفمبر