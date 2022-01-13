زين عامر يرد على جليط والتوانسة “كلام شوارع ويتلهاو بالمنتخب ديالكم”

رد الإعلامي والمحلل الرياضي، زين عامر، على بعض المحللين والتونسيين حول تعليقاتهم الأخيرة بخصوص المنتخب وبلماضي. كما وجه عامر نداء لهؤلاء “لا دخل لكم و كل واحد منكم يتكفل ببلده”.

في حين، قصف زين عامر عبر بلاطو النهار “ستاد الكان”، نبيل جليط قائلا “أنت جزائري الاصل وكلامك حديث شوارع”. تابعا “و ليس تلفزيون وانت تصريحاتك عن بلماضي خاطئة”.

كما أوضح، زين عامر، أن المشكل في تصريحات جليط، أنه لم يتطرق إلى الجوانب التقنية للمباراة. مضيفا “لكن ذهب مباشرة يطعن في شخصية بلماضي والاخير رد عليه بـ”لا تستطيعوا تغييري”.

وأشار الإعلامي، زين عامر، أن نبيل جليط، يبحث دائما عن الشهرة في البلاطوهات”. مردفا “و هو مخطئ وبلماضي بعيد عنه بكثير.

كما رد عامر على بعض التونسيين الذين يحشرون انفسهم في امور لا تعنيهم قائلا “اخطونا اتلهاو بالمنتخب ديالكم”. “ونحن لا و لم نتكلم عنكم أبدا”.

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ورد الناخب الوطني جمال بلماضي، بطريقة مباشرة على دعم الشعب الجزائري له عقب تعثر سيراليون أمس الثلاثاء.

بلماضي قال منذ قليل في تصريحات للنهار:”لا يمكن تغليط الشعب الجزائري، فهو يعرف كل شيئ ويعلم بأن اللاعبين يُقاتلون دائما من أجل الفوز”.

“نجد تنافسا شديدا على كافة الأصعدة وحتى خارج أرضية الميدان، نحن المُنتخب المُستهدف من الجميع، ويتم الحديث علينا طيلة اليوم”.

“نحن نتحمل مسؤوليتنا كمرشح أول للتتويج باللقب القاري، وهذا الأمر سيمنحنا الخبرة في المستقبل وفي الوقت الحالي، وسنجعل الشعب الجزائري فخورا بنا”.

و علق الناخب الوطني “جمال بلماضي” على نرفزته الزائدة أمام سيراليون أمس الثلاثاء.

بلماضي قال في تصريحات للنهار منذ قليل:”لا أعتبر ماقمت به نرفزة وإنما كنت أعيش المواجهة وأتفاعل معها بكل جوارحي فقط”.

“كل مدرب ولديه طريقته الخاصة في عيش المواجهة وأنا أعيش المواجهة بتلك الطريقة وليست هاته هي المرة الأولى”.

“أظن أنني تفاعلت بشكل أكبر أمس أمام سيراليون لأن هدف التقدم تأخر نوعا ما و مانقدرش نتبدل”.