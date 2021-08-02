قناة النهار زين عامر يفتح النار على الرياضيين المشاركين في الأولمبياد و وزير الشباب والرياضة غير مكلاه تشكو بقلم النهار أونلاين نشر في 02 أوت 2021 - 22:38 شارك غرِّد 278 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967926 اقرأ أيضا خديجة إبراهيمي المعروفة برقيقة تحكي عن معانتها وكيف تعرضت للحڨرة قناة النهار 22 جويلية بريزة :على الشعب أخذ الإحتياطات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وانتظروا الجديد قريبا قناة النهار 20 جويلية برنامج "Toutes Options: نظام "Lapi" لتفكيك شبكات ســ ـرقة وتهريب السيارات قناة النهار 24 جويلية عتيقة تعايد الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى وتترحم على كل الفنانين الذين وافتهم المنية قناة النهار 20 جويلية