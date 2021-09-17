سأتخلى عن ممتلكاتي وأموت بين أهلي لأن إبني الوحيد هجرني

سيّدتي ، بعد التحية والسّلام مسرورة أنا لأنني وجدت هذا الفضاء الرحب الذي سيكون بمثابة كرسي الإعتراف الذي سأبث من خلاله بما يقضّ مضجعي. أنا أم ثكلى…قد تحسبيني سيدتي أما لإبن توفى، لكنني في الحقيقة أم مكسورة لإبن هجر بعدما كبر

هو إبني الوحيد ثمرة زواجي الذي لم يعمّر طويلا، حيث إنتقل زوجي إلى جوار ربّه وأنا في زهرة شبابي،لم اشأ أن أعيد تجربة الزواج بالرغم من كثير العروض التي كانت حولي، وإنصرفت إلى تربية قرة عيني وحيدي الذي ظننته سندي في الكبر إلا أن ظنّوني سرعان ما خابت

لم يحدث بيني وبينه أيّ مشكل، فقد إختار جارة لنا كرفيقة درب ، هلّلت للأمر وخطبتها له، وتمّ الزواج لأتفاجأ بمن حسبته سيملأ عليّ البيت هو وزوجته وأولاده يستقرّ في بيت أهل زوجته، ومنذ ذلك الوقت لم يزرني ولم يتفقّد أموري بالرّغم من أنّه لا يسكن سوى على بعد أمتار من بيتي.أتخبّط في وحدة قاتلة وخوف كبير. كيف لي أن تنقلب حياتي على هذا النحو؟ كيف لي وأنا التي عانيت ورفضت أن أبني حياتي من جديد حتى لا أجرح مشاعر فلذة كبدي، أجده اليوم يلعب دور القاطع لي ناسيا كل جميل منّي، لم يحدث بيننا ما يمكنه أن يدفعنا لهذا الهجر والصدّ، لم يحدث بيني وبين من وهبته الحياة وحملته

وهنا على وهن خلاف يشجّعه على أن يتنصل من واجباته بالطاعة تجاهي بهذه الطريقة.كل هذا دفعني لأن أختار التنازل عن كل ممتلكاتي لأخت لي ترعاني هي وأبناؤها وأن أموت وحيدة وكأنّ بطني لم تنجب إبنا. ليس جنونا ولا تعسّفا، وإنما قراري هذا لا رجعة فيه لأنّي مكسورة ولا أحد يحسّ بحالي