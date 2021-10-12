سأجعلك في الحياة الأسعد.. فقط كن لقلبي الأقرب

مهما بلغت الأنثى من نجاح تبقى دوما بحاجة لمن يشد أزرها، ويكون في الحياة قوتها بعد اخلاقها وإيمانها بالله، وأنا لطالما عشت سعيدة راضية بما قسمه الله لي، لكن بعد أن غيب الموت والداي، تعمق الجرح في قلبي، وصرت أشعر بالانكسار، لكن إيماني القوي هو الذي جعلني اليوم أناشد الحلال، لأحيا إلى جانبه في راحة وأمان.

فلكل من يهمه أمري أقول: أنا امرأة في العقد الخامس من عمري، من إحدى ولايات الشرق الجزائري، جميلة وطيبة، حنونة وحلوة المعشر، مطلقة بدون أولاد، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية ولي مسكن خاص. أنتظر بفارغ الصبر أن أبدأ من جديد مع رجل صالح مقتدر، حليم وعطوف أريده من أي ولاية من ولايات الجزائر، سنه لا يتجاوز 65 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين أقبل أن أكون لهما صدرا حنونا وأما بامتياز.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135748

طالع أيضا