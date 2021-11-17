سأجعلك سلطانا على عرش قلبي وأطيعك طول عمري

يبحث الرجل أكثر ما يبحث عنه زوجة ناضجة تعينه وتسنده في تربية الأبناء ورعايتهم. وهذا طبعا ما دفعنا أن نتبنى هذا الركن. الذي نستقي فيه وكل مرة كل من تبيت نيتها في الارتباط على يد مركز الأثير.

الرقم السري :

135949

أريده شهما حنونا وكفى

توسمت الخير الكثير في هذا الركن، وقلت لما لا تكون لي فرصة أناشد من خلالها الحلال. مادام في ذلك ما يرضي ربي، كما استأنست بالفكرة التي حملت إليّ الكثير من الأمل ودعوت الله أن يوفقني في مسعاي. فأنا لا أبتغي سوى الحلال وراحة البال.

أنا شابة من ولاية ميلة، عزباء لم يسبق لي الزواج، في العقد الرابع من عمري. وأشغل منصب إطار في مؤسسة عمومية، ناجحة وموهوبة، محترمة بشهادة كل من يعرفني. مقبولة الشكل ولي من الأخلاق ما يؤهلني أن اسكن العقول والقلوب معا.

أريد أن يكون لي حظ ونصيب مع رجل خلوق ومحترم وسأجعلك سلطانا على قلبي، سنه ما بين 48 و55سنة. من إحدى ولايات الشرق الجزائري نظرا لظروف عملي، أقبله مطلقا أو أرملا حتى بأولاد. فقط أشترط أن تكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديك سكن خاص.

الرقم السري :

135950

سأجعلك أسعد الرجال.. فقط اغمري بالحب والدلال

طويلة هي سنوات عمري التي أفنيتها في طلب العلم. حيث أن لي كبير التقدير لكل أساتذتي الذين علموني أن التدريس رسالة نبيلة وليست مهنة. فأن أحظى بشرف تربية الأجيال أمر يزيد في مكانتي ومسؤوليتي أمام نفسي وأمام الله. ولأن لي رغبة جامحة بعد أن نلت وحظيت بالوظيفة في تكوين أسرة وإكمال رحلة العمر. فقد إخترت مركز الأثير منبرا أبث من خلاله رغبتي حتى ألتقي بمن سيسير بي في طريق الحلال. وتحت لواء سنة الله ورسوله الكريم.

أنا شابة من إحدى ولايات الغرب، في العقد الثاني من عمري، عازبة لم يسبق لي الزواج. على قدر كبير من الأخلاق، بالإضافة إلى جمال يسر العين، أتمنى أن أرتبط في الحلال. إلى جانب رجل يكون من الغرب وسأجعلك قرة عيني، خاصة وهران، سيدي بلعباس أو تلمسان. لا يهم إن كان أعزب أرمل أو مطلق بدون أولاد، عامل مستقر وسنه أقل من 40 عام.

الرقم السري :

135951

بالمودة والاحترام سأعاملك على الدوام

أنا شابة من مدينة الورود البلدية، قطفت من ربيع عمري زهرتي الـ 35، عزباء لم يسبق لي الارتباط. أشغل منصب أستاذة في الطور المتوسط، جميلة وحنونة ومسؤولة. نقائي وعيشي على سجيتي من بين الخصال التي أهلتني أن أظفر بمحبة واحترام من حولي.

أريد أن يكون لي فرصة أن أتعرف فيها على رجل حياتي الذي سيكون مقدمه عليّ مقدم الهناء والراحة. رجل أفضله من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 45 سنة، أريده أعزبا. كما أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، شرطي الوحيد أن يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكو ن لديه مسكن.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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