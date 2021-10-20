سأصنع المستحيل لأجعلك الأسعد..

توسمت خيرا في هذا الركن، وأردت أن يكون لي فيه فرصة لأناشد زوجة أكمل إلى جانبها نصف ديني، فأنا رجل تقدر عليّ الطلاق والذي هو أبغض الحلال، لكنني مؤمن أن الله يسوق لي من النصيب الطيب أجمله، ومن النساء من تغمر قلبي وتسكنه.

فلكل مهتمة أقول : أنا رجل من العاصمة، أبلغ من العمر 50 سنة، مطلق ليس لي أولاد، متقاعد من مؤسسة وطنية، لي مسكن فسيح، أتمنى أن أحقق فيه كل أحلامي العالقة.

رجائي من المولى عزّ وجل زوجة صادقة جميلة الروح والأخلاق، من العاصمة، البليدة، تيبازة، سنها لا يتجاوز 45 سنة، لا يهمني أن تكون مطلقة أو أرملة بأولاد أعد أن أكون لهم أبا صالحا، وحبذا لو تكون ماكثة بالبيت.

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3800.3801.3802

الرقم السري:

135790

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