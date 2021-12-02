يريدون ويبتغون أن يتّخذوا زوجة ثانية. ويناشدون تطبيق سنة خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجدوا هذا الفضاء الرحب الذي منحهم فرصة نشر إعلاناتهم. حتى يجدوا ضالتهم في شريكة تسرّهم وتشدّ من أزرهم في طاعة الله ورضاه.

الرقم السري :

136062

سأعاملك بالعدل وأكون عند حسن الظن

بقلب كبير لا يحمل إلا الخير، أراسلكم اليوم لأعثر على راحة البال، نيتي شريفة، وقصدي الحلال. وأتمنى التعدد على سنة خير الأنام، أنا من ولاية البليدة، ابلغ من العمر 58سنة، متزوج و لي أبناء، أمارس التجارة. وأكثر ما يمكنني أن اعد به من أجدها لي ملبية، سكن خاص بها اجعلها أميرة على عرشه.

فهل من أمكرا طيبة تقبل عرضي في الحلال، لا أشترط فيها سوى الأخلاق والتفهم. وامرأة تكون من إحدى ولايات الوسط، سنها أقل من 50 سنة. ولا يهمني إن كانت أرملة أو مطلقة، وأفضلها ما كثة بالبيت.

الرقم السري :

136063

شريكة عمر ورفيقة درب هذا كل ما يطلب

بما أن الله سبحانه وتعالى حلّل للرّجل أن يتزوّج مثنى وثلاث ورباع. ارتأى صاحب إعلاننا الرابع لأن يمارس حقه الشرعي كي يحصّن نفسه من الفتن التي تحيط بالمرء من كل حدب وصوب.

هو شاب من الوسط 37 سنة موظف مستقر متزوج وأب لولد، بإمكانه توفير السكن الخاص لامرأة التي تقبل عرضه. يريدها من العاصمة وضواحيها سنها لا يتجاوز سنها لا يمانع إذا كانت عاملة أو ماكثة بالبيت. ولا يمانع كذلك أن تكون مطلقة أو أرملة ولديها ولدين على الأكثر.

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