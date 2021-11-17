سأعطيك مفاتيح قلبي ومسكني.. كن فقط صادقا معي

الرقم السري :

135952

هل من متدين يخشى الله.. يكون سندي ويمسك بيدي

لن أكون ناكرة لفضل الله، وأقول أنني والحمد لله نلت حظا كبيرا من هذه الدنيا، الحظ الأول في ديني وأخلاقي. ثم في بر والدي، ثم في الدنيا هذه التي اعتليت فيها منصبا محترما، وبيتا جميلا. لكن يبقى الإنسان بحاجة إلى من يقاسمه متاع الدنيا. ويشاركه حلاوتها ولو بالكلمة الطيبة، التي تخرجنا من الروتينية وتخلصنا من السلبيات. لان الفراغ دوما يعيدنا إلى نقطة الصفر من حياتنا، لهذا أردت أن أناشد من خلال هذه الصفحة روحا تحتويني. وقلبا يحبني ويغمرني بالدفء والحنان وسأعطيك كل ما أملك.

صحيح أنني أناهز الخمسين من عمري، كما أنّني إطار مرموق في قطاع الصحة. أمّنت لنفسي وبفضل الله الضروريات والكماليات، لكن أبقى بحاجة لزوج صالح يعطيني الأمل ويجعل السعادة تدبّ في قلبي. فلكل من يهمه أمري أقول: أنا سيدة في العقد الخامس من عمري، مقبولة الشكل وصاحبة مبادئ. متدينة وطيبة والحمد لله، موظفة في قطاع الصحة ولي كما أسلفت الذكر بيت كبير، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة. وأبدو أقل من سني بكثير، أريد أن أرتقي إلى جانب رجل متدين. صاحب قلب عطوف يدخل في قلبي السكينة والأمان، لا يهمني من أي ولاية يكون، سنه لا يتجاوز الـ65 عام. أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، رجل يكون لي السكن وأكون له السكينة.

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الرقم السري :

135891

أربعينيّة جميلة من الوسط تحلّق بك في سماء السّعادة

لا أريد أن أظلم نفسي بحرمانها من روح تعانق روحها، فقلبي لازال قادرا على العطاء. كما أن حسّي الرفيع سيمكنني من إدارة أموري على أحسن وجه بإذن الله. صحيح أنّ طلاقي كسر وجداني وألمني. لكنني مستعدة للبدء من جديد وكأن شيئا لم يكن مع شخص يمنحني الأمان فأمنحه الحب والتقدير والتفاني.

أنا أربعينية من إحدى ولايات الوسط، على قدر كبير من الجمال وحسن الأخلاق، مطلقة بدون أولاد. أشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية مرموقة، يحترمني الجميع ويوقرني كل من هم حولي إيماني بعطائي. مدركين أنني لم أجد بعد فرصتي في الحياة. كما أريد أن أعيد بناء ما تحطم مع رجل صادق محترم، أريده من إحدى ولايات الوسط الجزائري. سنه لا يتجاوز65سنة، أريده مطلقا أو أرملا بطفل واحد، وكل ما اشترطه أن يكون لديه مصدر رزق ثابث ومسكن خاص.

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