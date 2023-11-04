سأعيش فرحة ناقصة في يوم زفافي أمي لن تكون حاضرة

سيدتي الفاضلة بعد التحية والسلام أتمنى أن يكون الكل بخير، بقلب محروم من حنان الأم، أعيش اليوم. سيدتي الفاضلة فرحة ناقصة، فأنا فتاة مقبلة على الزواج، وفي يوم العمر لن تكون أمي معي، رحمها الله. توفيت منذ أربع سنوات، لم تفارق بالي ولا خيالي ولو للحظة، طلية الأربع سنوات الماضية. وكلما كنت أحضر حفل زفاف أغار من تلك العروس لان أمها ترافقها، حتى في الشارع أشعر بغصة كبيرة في قلبي وأغار من كل فتاة تنادي أمها “ماما”، صدقيني بقيت بلا صديقات لأنهن يتحدثن طوال الوقت عن أمهاتهن، أحيانا أفكر في عدم الارتباط، وأقول لما لم يتقدم لي أحد ولماذا لم أتزوج حين كانت أمي على قيد الحياة لتفرح بي..؟ فهنيئا لكل فتاة أمها معها يوم زفافها.

صدقيني سيدتي أنا لا أستطعم الحياة منذ رحيلها، نار الشوق إليها تحرق قلبي، أعلم أنها مشيئة الله لكن ثمة شعور لا يمكنني التحكم فيه، فهل من كلمة تثلج فؤادي المكلوم..؟

حنان من الوسط

الـــــرد:

تحية أجم حبيبتي وسلام الله عليك وعلى قلبك الطيب، أعلم أن مصابك جلل، وأن الأمر ليس بالهين، خاصة حين يتعلق بالوالدين، فالموت مصيبة، ولا نملك لها إلا أن نقول إنَّا لله وإنّا إليه راجعون، فهل أنت فتاة مؤمنة..؟ وهل تعلمي أن رفضك هذا هو رفض لمشيئة الله..؟ لهذا استغفري الله، وبري والدتك حتى في موتها، وكوني فتاة صالحة ولا تنسيها بالدعاء والصدقات بما تيسر.

أمك حبيبتي رحمها الله ستكون في قلبك في كل خطوة تخطينها في حياتك، لهذا تصرفي تماما وكأنها تراك، وكأن كل فعل يصدر منك يُترجم اجتهادها في تربيتك، تصرفي بأخلاق وأدب حتى يقول الناس بارك الله فيمن ربتك، ركزي على هذه الأفكار، وتصرفي على هذا الأساس، بدل الرفض والاستنكار والغيرة، أنت فتاة طيبة للغاية وأهنئك مسبقا على زواجك، وأتمنى أن تعيشي فرحتك، ولا تنسي أنك محاطة بمن يحبونك أيضا ويتمنون لك كل الخير، كوني مؤمنة وفوضي أمرك لله.