سأفسخ خطبتي عليها إن هي أصرت على الإحتفاظ بإبنها

أنا رجل في العقد الرابع من عمري تطلقت أنا وزوجتي وإنتقل أبنائي للعيش رفقة والدتهم وقلبي يتمزق لأنهم يحيون بعيدا عني .وبعد طلاقي حثني الجميع على إعادة بناء حياتي مع إنسانة تنسيني ضرّ الزمان.

أعلنت حبا نقيا صافيا تجاه إحدى زميلاتي التي تتميز بحسن الأخلاق والطبع الجميل فاتحتها بعد تأكدي من أنها ستكون الأنسب لي.

سأفسخ خطبتي عليها إن هي أصرت على الإحتفاظ بإبنها

وبعد تقربي منها وجدت أنني لا أقوى على فراقها، حيث أنها تمكنت في فترة وجيزة أن تتمكن من مفاتيح قلبي وتغلغلت إلى سويدائه بالرغم من أنها هي الأخرى نالت ما نالته من طلاق سارعت في التقدم لطلب يدها لكنني تفاجأت بعد الخطبة أن زوجتي المستقبلية ترهن سعادتها وما ستقدمه لي من وفاء بوجود إبنها من زوجها الأول بيننا.

الحائر ب-جمال من الشرق الجزائري

الرد:

لم تقم قطّ بمنح خطيبتك حلا وسطا، يتمثل في بقاء إبنها لدى أهلها بعد زواجكما وقدومه لزيارة أمه بين الفينة والأخرى، ولم تفسح المجال لإمرأة أهم ما يهمها في الزواج أن تجد لفلذة كبدها قلبا وصدرا حنونا يحتويه،

حيث أنه من الظاهر أن هذه الإنسانة توسمت في فيض حبك وحنانك نصيبا لإبنها وهذا خطأ. من اللاإ نساني أن تحرم أما من فلذة كبدها بمدعى أنك تبحث عن السعادة،أناني أنت أخي لما فكرت أن تقايض إنسانة ستمنحك عمرها بتجريدها من هاجس الأمومة الذي تحيا به ولأجله.

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