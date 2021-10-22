سأكون خير متاع لك في الدنيا.. وحبيبة أغمر قلبك ودا ومحبة

لم أحس أبدا بالغرور، فبالرغم مما بلغته من نجاحات وتألق في مجال عملي إلا أنني لم أتعالى على الغير ولم أستزد إلا تواضعا ودنوّا. إلا أن ثمة ما سيزيد من رفعتي ويعلي هامتي، زوج صالح يجعلني أعانق السعادة وأرتقي بخصالي وخلالي إلى أبعد مدى.

أنا عاصمية في الـ39من عمري، عزباء لم يسبق لي الزواج، أشغل منصب إطار في قطاع حساس، على قدر من الجمال وكثير من الرقة والحنان، أبتغي تحصيل الحلال مع إنسان يخاف الله، يكون من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز 50 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، شرطي أن يكون موظفا مستقرا، ولديه سكن خاص.

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3800.3801.3802

الرقم السري:

135787

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