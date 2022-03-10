الرقم السري :

136798

سأكون زوجة مثالية.. ولن أطلب منك سوى الصدق والجدية

بحب كبير لهذه الصفحة الجميلة أريد أن أحييكم، وأشكركم على هذه الوساطة اللطيفة، التي أريد أن يكون لي حظا فيها. وأناشد الحلال، والارتباط تحت سقف المودة والاحترام، أنا شابة في الـ35 من العمر. نهلت من العلم أهلني وبفضل الله أن أكون زوجة ومربية أجيال تمتهن بضمير رسالة تلقين العلم. والحمد لله رأيت ما رأيت في الحياة. ليزرع في قلبي قناعة عظيمة بأنه مهما بلغنا ومهما تحصلت في الحياة على ماديات. يبقى الشعور بالأمان مطلبنا الأول والأخير في الحياة، لهذا ومن منبر صفحة أدم وحواء. أريد أن أبلغ النداء لرجل جاد ينوي الحلال بعزباء محترمة جميلة الشكل، كما تتمنى لأن تكون عروسا في أقرب الآجال.

صدقوني إن قلت لكم أنني لا أشترط سوى لأن أحياء في هناء، إلى جانب رجل تقي يخشى الله. يكون من إحدى ولايات الوسط، سنه أقل من 45 عام، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد. يكون فقط عاملا مستقرا.

الرقم السري :

136599

سأدعمك في كل الأحوال.. وأكون زوجة وفية مدى الحياة

لا شيء يسمو المشاعر الصادقة، التي تجعلنا أوفياء ومخلصين في حياتنا، نضحي لأجل من يقدرنا، ونساند من يستحق دعمنا. ونكون في الموعد حين يحتاجنا، هذه ببساطة فلسفتي في الحياة، والطريقة التي عشت وأريد أن أكمل حياتي حتى النهاية. حتى يعرف الاستقرار طريقه إليها، وننعم بالسلام إلى جانب من يحبنا، لهذا أردت أن تكون لي فرصة اليوم. من خلال هذه الصفحة لأناشد زوجا صالحا أسكن إليه ويسكن إليّ، فلكل من يهمه الأمر أقول: أنا امرأة عاصمية. مضى من عمري 50 سنة، عزباء لم يسبق لي الزواج، ماكثة في البيت. مدبرة جيدة لشؤونه أبتغي الحلال على سنة الله ورسوله إلى جانب إنسان واع ومسؤول. رجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يريحني ويبسطني ويجعلني أميرة على عرش قلبه. لا يهمني من أي ولاية يكون، سنه لا يكون أكثر من 65 سنة، أقبله أرمل أو مطلق حتى بأولاد. وحبذا لو يكون لديه سكن خاص، فأين أجد أيها الشهم، لأحيا إلى جانبك في وئام.

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