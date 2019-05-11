سأكون في عداد المطلقات بعد رمضان.. ولم يمض على زواجي سوى أشهر معدودات

تحية طيبة وأسال الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال في هذا الشهر الفضيل أما بعد:

إخواني القراء، لقد ارتكبت حماقة ولكنني فعلت ذلك بحسن نية، كان الغرض الترفيه عن النفس.

بعدما أضفت كمية من الملح الزائد في طعام الإفطار الذي كانت شقيقة زوجي قد حضرته، مع العلم أنني أتناوب معها على هذه المهمة يوما بعد يوم.

وما كان لأحد أن يعرف أنني الفاعلة، لو لم أعترف بالأمر بعدما انصرفوا من حول المائدة، وكان زوجي أكثر غضبا.

للعلم فإن شقيقة زوجي ألفت أن توقعني في مثل هذه المواقف، وكنا دائما نتبادل المقالب لكن زوجي لم يتقبل الفكرة، وبعد أن ثار غضبه فقد طردني إلى بيت أهلي.

لكن والدته منعتني من الخروج فأقسم يمينا أنني لن أزيد يوما واحدا على ذمته بعد انقضاء الشهر الفضيل. لقد أذنبت في حق نفسي وما كان لي أن أفعل.

لو حسبت أن الأمر سيؤول إلى هذه النتيجة، حيث تقربت إليه وحاولت التودد لكنه صدني، والأكثر من ذلك هجر غرفتي.

فماذا أفعل لأنني أخشى أن يحقق تهديده لأجد نفسي في عداد المطلقات ولم يمض على زواجي إلى أشهر معدودات.