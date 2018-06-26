سأكون لك زوجا طيبا ولأولادك نعم الأب

جمال من ولاية الشلف، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، يبلغ من العمر 47 سنة، يملك مسكنا خاصا.

مطلق من دون أولاد، غايته الزواج والتجديد مع امرأة تقدره وتفهمه، ابنة أصول طيبة من العاصمة أو ضواحيها.

سنها يتراوح ما بين 35 الى 43 عاما، لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة بطفلين على الأكثر، يقبلها عاملة أو ماكثة بالبيت.

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الرقم السّرّي:200

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