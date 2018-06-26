سأكون لك زوجا طيبا ولأولادك نعم الأب

جمال من ولاية الشلف، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، يبلغ من العمر 47 سنة، يملك مسكنا خاصا.
مطلق من دون أولاد، غايته الزواج والتجديد مع امرأة تقدره وتفهمه، ابنة أصول طيبة من العاصمة أو ضواحيها.
سنها يتراوح ما بين 35 الى 43 عاما، لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة بطفلين على الأكثر، يقبلها عاملة أو ماكثة بالبيت.
للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :
الرقم السّرّي:200
مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والإحترافية
اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر..
التعليقات (2)
مهتمة بالرقم200 أنا حورية من الوسط يمكنك الإتصال بي على الإيمايل:
amelhouria89@gmail.com
salem je suis interessée moi fonctionnaire celibataire mn adresse eml
nad456nada@gmail.com