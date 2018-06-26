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سأكون لك زوجا طيبا ولأولادك نعم الأب

باب الفرج
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سأكون لك زوجا طيبا ولأولادك نعم الأب صورة مركبة
بقلم النهار أونلاين

جمال من ولاية  الشلف، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، يبلغ من العمر 47 سنة، يملك مسكنا خاصا.

مطلق من دون أولاد، غايته الزواج والتجديد مع امرأة تقدره وتفهمه، ابنة أصول طيبة من العاصمة أو ضواحيها.

سنها يتراوح ما بين 35 الى 43 عاما، لا يمانع  إن كانت أرملة أو مطلقة بطفلين على الأكثر، يقبلها عاملة أو ماكثة بالبيت.

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التعليقات (2)

  • amel

    مهتمة بالرقم200 أنا حورية من الوسط يمكنك الإتصال بي على الإيمايل:
    amelhouria89@gmail.com

  • samra nada

    salem je suis interessée moi fonctionnaire celibataire mn adresse eml
    nad456nada@gmail.com

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