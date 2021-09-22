سأكون لك مطيعة فكن لي أمينا

من شرق البلاد إلى غربها. بالتحديد إلى ولاية وهران. صبية من هناك طرقت باب مركز الأثير، وأرادت أن تناشد شهما أصيل، تبني إلى جانبه حياتها تحت ظلّ الوفاء والتقدير.

هي شابة في الـ 29من عمرها، عزباء لم يسبق لها الزواج، محترمة جدا، وسليلة أسرة شريفة ومحافظة، ماكثة في البيت، وتحيا بين أهلها معززة ومكرمة.

ترغب في بناء أسرة على أسس المودة والرحمة، إلى جانب رجل يضعها أميرة في بيته، تفضله من إحدى ولايات الشرق أو الغرب، سنه لا يتعدى 42 سنة، تتمنى لو يكون أعزبا، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلق بطفل على الأكثر، يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري : 135618

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3800.3801.3802