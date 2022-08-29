لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

يا معقب الليل والنهار، يا مصرف الكون بأمرك. سألتك برحمتك يا الله التي وسعت كل شيء أن تشملني في عطفك ورحمتك. وأن ترضى عني وأن تجعلني من عبادك الصالحين يا رب العالمين.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أتوسل إليك يا الله أن تجعل هذا اليوم مليء بالرضا والفرح. أسألك ربي أن ترزقني السداد والتوفيق في عملي. وأن تجعل بداية هذا الأسبوع فاتحة خير عليّ وعلى جميع أحبتي يا رب العالمين.. اللهم يا من لا يخيب من ولاك، ويا من لا يُرد من دعاك. سألتك يا الله بحق أنك أنت الرحمن الرحيم أن تفرح قلبي وأن تُفرج همي. وأن تقول لأمنياتي كوني فتكن يا قادر على كل شيء يا الله.. اللهم اجعل يومي هذا عامرًا بذكرك، وأسعدني وأسعد أحبتي بفضلك ورحمتك يا خير الراحمين يا رب العالمين.. آمين آمين أمين

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