سأمتثل بأمر الله وأعاشرك بالمعروف مدى الحياة

من غرب البلاد، رجل آخر مطلق وأب لطفل تحت رعاية الأم، يبلغ من العمر 42 سنة، مقبول الشكل وذو بنية رياضية، موظف في سلك الأمن، ويملك مسكن خاص.

يتمنى أن يعثر في القريب العاجل على رفيقة الدرب، سيدة متألقة وصاحبة قلب كبير يعقد عليها القران ويطبق سنة النبي المختار، وحسب الأصول والأعراف، يفضلها عاملة ولا يهم إن كانت ماكثة بالبيت، سنها أقل من 40 سنة، ولا يهم إن كانت أرملة مطلقة أو عازبة.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135745

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