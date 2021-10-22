سأنصبك قرة عين لي.. وسيّدا على عرش قلبي

لا يمكن أن تستقر الدنيا على حال، فمن بعد قوة يأتي الضعف، لولا الإيمان بالله والتفاؤل الذي يغمر القلب، هذا حالي بعد وفاة والدي، فانا سيدة طالما عشت طموحة وقوية، لكن موت والدي ضربني في مقتل، لكنني بفضل الله تمكنت من احتواء حزني، وها أنا اليوم أسعى لأعثر على نصيبي بإذن الله، فاخترت صفحة أدم وحواء التي رأيت فيها بصيص أمل لأحقق به الرجاء.

أنا عاصمية في العقد الخامس من عمري، مطلقة بدون أولاد، أحيا وحيدة بعد وفاة والديّ، على قدر من الأناقة والجمال، طيبة وحنونة، متقاعدة من مؤسسة هامة، وسيدة بليت من الطراز الرفيع.

أريد أن يكون لحياتي معنى إلى جانب رجل صادق ومحترم، اقبله حتى لو كان سبعينيا يحتويني وأحتويه، لا تهمني الولاية لأن الاستقرار أهم غاية، اقبل الارتباط بمطلق أو أرمل بأولاد بالغين، وكلّ أملي أن أجد ضالتي في أقرب الآجال.

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