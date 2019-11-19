سأواصل محاربة الفساد والتطهير.. وأجسد كل مطالب الحراك في دستور جديد

قال المرشح للإنتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون بأنه سيواصل حملة التطهير ومحاربة الفساد إن أصبح رئيسا للجمهورية.

وأكد تبون في كلمة القاها خلال تجمعه بمدينة بشار بأن مواصلة حملة التطهير واستكمال مطالب الحراك لن يكون إلا برئيس منتخب.

وأضاف ذات المتحدث، أنه سيعمل على تغيير الدستور الحالي إن أصبح رئيس و سيدرج فيه كل مطالب الحراك حتى لاتكرر أخطاء الماضي.

وكشف تبون بأنه سيتخذ كل الإجراءات التي ستحمي البلاد من السقوط مجددا في الحكم الفئوي و الفردي و الإقتصاد الريعي.

كما أشار في كلمته بأنه سيلتزم مع الشعب بتغيير قانون الإنتخابات الذي أصبح مرتبطا بالمال،كما أنه سيحارب البطالة من أجل المواطن البسيط من خلال بناء اقتصاد قوي.

ودعا تبون كل الجزائريين إلى ضرورة التصويت يوم 12 ديسمبر المقبل على من يريدون من المرشحين، لكن الضروري هو أن يمارسوا حقهم الإنتخابي لحماية البلاد.