سؤال عن فستان رانيا يوسف في امتحان يثير سخرية مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة امتحان لقسم الإعلام بجامعة سوهاج بمصر، تضمن واقعة ارتداء الفنانة رانيا يوسف لـ”الهوت شورت”.

وكان السؤال في مادة الإعلام المتخصص، حيث تناول حادثة ارتداء رانيا يوسف لفستان غير محتشم، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مما أثار سخرية وتهكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كونهم اعتبروا أن الموضوع لا يرقى بأن يكون ضمن امتحان رسمي.

حيث قال أحد المعلقين “السؤال تحفة وممتاز وعبقري، ويوازن بين الطبقات الفعلية والبطانة”.

وردت الدكتورة عزة عثمان رئيسة قسم الإعلام، في جامعة سوهاج، على الواقعة أن طبيعة المنهج تتضمن وضع سؤال تطبيقي للطلاب من واقع الأحداث المتداولة أخيرا.

وحسب رئيسة الجامعة، فإن المادة تندرج تحت مواد الإعلام التطبيقي، الذي يستهدف إكساب الطالب مهارات الكتابة الفنية.