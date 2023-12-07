سؤال لحكيم… من أين يبدأ الحب..؟

سُئل حكيم: من أين يبدأ الحب و من أين ينتهي؟

فأجاب: يبدأ الحب من العين وينتهي منها، فقيل له وكيف ذلك؟ قال: يبدأ بنظرة من العين وينتهي بدمعةٍ من نفس العين.

لا يكبر “الحبُ” بطول المدةّ وإنما يكبر بجمال المواقفِ حتى لو كانتُ لحظات

فالحب ليس أن تتحدث عن الحب وإنما أن تتصرف بحب.. والحبُّ هو أن تتقي اللهَ فيمن تُحبُّ.. والحُبُّ هو أن تقولَ اسمَ أحدِهِم في دعائِكَ وهو لا يعلمُ ..الحُبُّ ليس أن أعزلكَ عن العالمِ لأظفرَ بكَ.. بل أن أترككَ في وسط الزحام أنا على يقين أن قلبكَ لي..

فسلاماً لمن صان الودّ، وحفظَ الوصل، صديقًا كان أم حبيبًا، لا يُغيّره تقلبُ المزاج ولا شدّة الظروف

الحب هو حب الله وهنا نكسب كل أنواع الحب..