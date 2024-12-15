سائح أمريكي منبهر بالعاصمة: “إنها ليست أوروبا بل إنها الجزائر”

ووفقا للموقع الالكتروني “visa-algerie.com” اعجب ويسلي بمركز التسوق “غاردن سيتي”. بالشراقة الذي اعتبره “فضاء تسوق في الهواء الطلق لا يقل شئنا عن مراكز التسوق في دبي أو أوروبا”.

تقاسم السائح أمريكي كالان ويسلي الذي انبهر بجمال وسحر مدينة الجزائر في رحلة استكشافية لعدة دول افريقية منها الجزائر. تلك اللحظات التي عاشها ب”الجزائر البيضاء”. مع متتبعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شارك السائح الأمريكي الذي كان مفتونا بوسط المدينة أيضا مقاطع فيديو مع متابعيه على منصة TikTok. إضافة إلى تنقلاته عبر مختلف أرجاء المدينة. ملتقطا صورا للمناظر الطبيعية. و الجمال المعماري لهذا الكنز الشمال إفريقي منها خليج الجزائر المبهر قائلا ” إنها ليست أوروبا بل إنها الجزائر!”.

وفي كليب له تحت أشعة الشمس والسماء الزرقاء، علق كالان ويسلي: “لا تخطئوا.. أنا بالعاصمة.في الجزائر”. مضيفا “انظروا إلى المنظر خلفي. إنه أمر لا يصدق على الإطلاق! انظر إلى التطور و إلى المنشآت القاعدية … بصراحة هذا يذهلني”.

فقد اعترف هذا السائح الأمريكي بأنه وقع تحت سحر المباني البيضاء الرمزية للجزائر الوسطى. في هذا الخصوص, صرح يقول ” أشعر وكأنني في واقع افتراضي. هذا أمر لا يصدق”.

وخلال تنقله عبر شوارع الجزائر العاصمة أين التقى بمواطنين. صرح السائح الأمريكي: ” يا له من بلد جميل و يا له من شعب رائع! لا أستطيع الانتظار لاستكشاف كل هذا و أن أطلعكم على هذا البلد”.