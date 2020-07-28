سائقو النقل الجماعي يحتجون امام مقر ولاية الاغواط

عقب اقصاءهم من الشطر الثالث للمنحة المقررة من قبل رئيس الجمهورية

احتج اليوم سائقي النقل الجماعي امام مقر ولاية الاغواط، على خلفية ما اسموه بالاقصاء غير المبرر من احقيتهم في الاستفادة من الشطر الثالث للمنحة.

التي أقرها رئيس الجمهورية مطالبين أعلى الجهات الوصية بالتدخل لتسوية هذه الوضعية المجحفة في حقهم.

وأشار بدر الدين خشبة رئيس المكتب الولائي للناقلين في تصريح ل ”النهار “ان جموع السائقين تفاجئوا باسقاطهم من الحق في الاستفادة من منحة واحد مليون سنتيم.

بعدما تقاضوا الشطر الأول والثاني، فيما لم يطبق هذا الإجراء المجحف عبر بقية ولايات الوطن، وهو مايتناقض حسبه مع توجيهات تعليمات القاضي الأول في البلاد.

هذا و قد تم استقبال ممثلي عن المحتجين من قبل الأمين العام للولاية الذي طمأنهم برفع الانشغال إلى الوزارة الوصية، و هو ما ذهب اليه نواري محمد مدير النقل