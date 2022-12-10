قناة النهار سائقو سيارات الأجرة.. نشاط محفوف بالمخاطر يهدد حياتهم بقلم النهار أونلاين نشر في 10 ديسمبر 2022 - 22:08 شارك غرِّد أرسل 83 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4tngd اقرأ أيضا لعشّاق الثلوج..لن تصدّق أنّك في جبال البويرة شاهد سحر الطبيعة قناة النهار 30 نوفمبر مومن آيت قاسي: المنتخبات العربية لا تستطيع التخلص من عقدة المباريات الكبيرة والحاسمة قناة النهار 30 نوفمبر مشاهد صـ ـادمة.. هكذا تمكن امن البليدة من تحرير شاب بعد إخـ ـتطافه ومحاولة قـ ـتله قناة النهار 06 ديسمبر زين عامر: المنتخب البرازيلي كان تحت الضغط والأنانية كانت الغالبة بين اللاعبين قناة النهار 09 ديسمبر المحلل المغربي محمد الخراز يكشف ما عمله الرقراقي مع زياش ليظهر بمستوى عالي عكس حاليلوزيتش قناة النهار 27 نوفمبر فلاحة: أنفلونزا الطيور "H5 N1" تهدد شعبة الدواجن بعد نفوق أزيد من مليون دجاجة قناة النهار 23 نوفمبر " وزيرة الثقافة : "في الرّباط اليوم..تم إدراج الرّاي كتراث جزائري من طرف اليونيسكو قناة النهار 01 ديسمبر تمنراست : توقيف شخصين و حجز 117 طن من القمح و 24,5 طن من السكر قناة النهار 08 ديسمبر شوقي بوخزاني: شركة موبيليس لديها أكبر عدد من الزبائن على المستوى الوطني بأكثر من 21 مليون مشترك قناة النهار 23 نوفمبر مطاعم ومحلات تفتقر لشروط النظافة..دعوات لتكثيف مداهمات اللجان المختلطة قناة النهار 24 نوفمبر