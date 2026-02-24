سائقو سيارات الأجرة يؤكدون استمرارية الخدمة

أكد سائقو سيارات الأجرة حضورهم الدائم والتزامهم الثابت بخدمة المواطن في كل الأوقات وعبر كامل التراب الوطني. لاسيما بولاية الجزائر العاصمة، عبر مختلف المحطات الرئيسية تحت حرص مدير النقل لولاية الجزائرالعاصمة. من محطة زرالدة إلى خروبة وصولًا إلى مطار هواري بومدين.

وارفقت نقابة سائق سيارات الأجرة، بيانها بصورة حية من محطة زرالدة وكتبت إلى جانبها “الصورة المأخوذة صباح اليوم من محطة زرالدة، تعكس بوضوح حجم التجنّد والانضباط المهني. والإرادة الصادقة التي يتحلّى بها مهنيّو القطاع لضمان خدمة منتظمة. محترمة، ومتواصلة من صباح يوم مبكر إلى ساعات متأخرة من الليل.”

كما أكد سائقي سيارات الأجرة أن خدمة المواطن مسؤولية وطنية قبل أن تكون التزامًا مهنيًا. وأنهم سيبقون في الموعد طيلة الشهر الفضيل، بروح التضامن والانضباط. حفاظًا على استقرار الخدمة العمومية وتطوير هذا المرفق الحيوي.

ويأتي هذا تنفيذًا صارمًا لتوجيهات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وتجسيدًا فعليًا لبرنامج النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة SNTT_UGTA. الخاص بضمان استمرارية المرفق العمومي خلال شهر رمضان المبارك.

