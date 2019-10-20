سائقو سيارات الأجرة يشلون حركة النقل بمعسكر

استجاب سائقو سيارات الاجرة لمعسكر الى الحركة الاحتجاجية التي دعا اليها مكتب التنسيق لسيارات الجرة للولاية المنصوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين .

و يأتي احتجاج سائقي سيارات الاجرة، للتنديد بالفوضى التي يغرق فيها قطاع النقل بمعسكر، لرفع عدة انشغالات تشكل جزءا من معاناة هذه الفئة من الناقلين.

واشتكى المحتجون من تعسف بعض الجهات الادارية في تنفيذ القانون، من بينها مصالح الضرائب، التي طالبت ساىقي سيارات الاجرة بتسديد الضرائب لمدة 5سنوات، عوض التسديد السنوي.

الامر الذي رفضه المحتجون، باعتبار ان نشاطهم الحرفي لم تعد له مردودية تكفيهم، للتوفيق بين تسديد ضرائب خمس سنوات وسد قوت يومهم، وذلك نتيجة الفوضى التي يتخبط فيها القطاع والتي تعد ظاهر الكلوندستان المستفحلة جدا احد عواملها.