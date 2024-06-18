سائق الكارتينغ سامي روبنسون يهدي الجزائر أول فوز في الفورميلا 4

إختتم السائق الجزائري، سامي روبنسون، فعاليات سباق الفورمولا 4 البريطانية، بالمركز الرابع، بعد فوزه بالسباق الثاني على حلبة سيلفرستون.

في الفترة الممتدة من 15 و 16 جوان المنصرم، بحلبة سيلفرستون، الواقعة بين مدن أكسفورد ونورثامبتون وميلتون كاينز ببريطانيا.

وشارك، السائق روبنسون، في ثلاث سباقات، حيث إنطلق، السائق الجزائري، في السباق الأول من المركز 13 وختمه بالمركز 7.

وفي السباق الثاني، انطلق، روبنسون، من المركز 2 وفاز بالسباق كما حقق أسرع لفة في السباق. وفي السباق الثالث، إنطلق، روبنسون، من المركز 11 وختمه بالمركز الرابع.

وللإشارة، تكمن أهمية الفورميلا 4 في توفير عملية انتقال من سباق الكارتينغ إلى الفورمولا ، وذلك بالإنتقال من الفورمولا 3 و2 و 1. وهي عملية منظمة معترف به عالميًا ومعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات.

للتذكير، سبق لسائق الكارتينغ الجزائري، سامي روبنسون، وأن تُوج بالبطولة الإيطالية للكارتينغ فئة الشباب، أوت 2022، بعد أن إحتل صدارة ترتيب سباق البطولة الإيطالية بنابولي، بتوقيت قدره 1.23.55، وبمشاركة 26 سائق.

كما فاز السائق روبنسون، في ماي 2023، بسباق “سيلفرستون” للسيارات في منافسة “جينيتا جونيور شامبين شيب” ببريطانيا العظمى.