سائق بشركة “سوناطراك” وشاب من ذوي الهمم مهدّدين بالحبس

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية مقدرة بـ500 ألف دج. في حق متهمين اثنين موقوفين أحدهما يدعى “ع.ب” من ذوي الاحتياجات الخاصة. والمتهم الثاني “ب.ر” سائق بشركة بترولية ” سوناطراك”.

في حين، تم احالة السائق والشاب على المحكمة لمتابعتهما بجنحتي حيازة المؤثرات العقلية لغرض عرضها على الغير. وحيازة سلاح ابيض من الصنف السابع. في أعقاب عملية توقيف طالت المتهم الأول “ع.ب”. اين ضبط متلبسا بحيازة كبسولة واحدة من نوع ” اكستازي” موجهة للاستهلاك الشخصي.

وفي اطار التحقيق الذي خضع له المتهم الحالي ، صرح لرجال الشرطة بباب الزوار بأن القرص المهلوس المضبوط بحوزته اشتراه من عند أحد أبناء الحي المدعو ” ب.ر” مقابل مبلغ 700دج.

واستغلالا للمعلومة تم توقيف المتهم الثاني ” ب.ر” لتكلل العملية بضبط 14 قرص مهلوس من نوع ” اسكتازي” ومبلغ مالي بقيمة 6 آلاف دج من فئة 2000دج

كما تم استكمالا لاجراءات التحقيق مداهمة منزل المعني أين أسفرت العملية عن حجز بندقية صيد .

المتهم ” ب.ر” وخلال مواجهته من طرق القاضي أنكر علاقته بالاقراص المهلوسة التي ضبطت عند المتهم الأول ” ع.ب” مؤكدا بأنه كان في وقت سابق يتعاطى المخدرات ثم أقلع عنها، خاصة وأنه عامل بمؤسسة محترمة ، أما المتهم الثاني ” ع.ب” فقد تراجع عن اقواله في الجلسة وصرح عكس ما أفاد به خلال مجريات التحقيق الابتدائي نافيا شراؤه الممنوعات من عند المتهم ” ب.ر” مؤكدا بأنه نسب إليه تلك الأقراص خوفا من رجال الشرطة.

وأمام تراجع المتهم عن أقواله وجد نفسه في ورطة بعدما نبهه القاضي بأن تلفيق تهمة. مثل هذه ضد أشخاص يعاقب عليها القانون ما يخول له إنجاز ملف ضده بتحرير اشهاد في الجلسة.