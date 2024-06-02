سائق تطبيق indrive يتعرض لاعتداء مسلح من طرف مسبوق

لا تزال قضايا الاعتداء على سائقي سيارات “التطبيقات ” المتاحة على الهاتف والخاصة بنقل المواطنين تفرض نفسها، فبعد جريمة القتل الفظيعة التي راح ضحيتها ثلاث سائقين عاملين بسيارات تطبيقة ” يسير” وسرقة مركباتهم، التي اهتز لها سكان سيدي بلعباس شهر افريل المنصرم، عرضت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، قضية مشابهة راح ضحيتها سائق سيارة تابع لتطبيق ” indrive” المدعو ” ق.سيد احمد”، هذا الأخير نجا من اعتداء مسلح من طرف شاب من ذوي السوابق القضائية يقطن باب الوادي بالعاصمة.

حيث واجه المتهم الموقوف بسجن الحراش المدعو ” ي. أسامة” في القضية المتابع بموجبها بجنحة السرقة بالتهديد، الوقائع المنسوبة اليه، والتي اعترف بها جزئيا،أمام رئيس الجلسة.

إذ صرح المتهم بأنه بيوم الوقائع المصادف لشهر مارس 2024، اتصلت به شقيقته لتخبره بأن والدته مريضة جدا، وبحاجة إلى دواء، فقام المتهم حسب تصريحاته بالجلسة باستخدام تطبيقة ” indrive”بغرض التنقل إلى الصيدلية بواسطة السائق، بحيث وعند وصوله إلى احدى الصيدليات بحي العناصر بالقبة، عاد مع نفس السائق إلى صيدلية على مستوى ساحة الأمير عبد القادر بالعاصمة، وخلالها اخبره الصيدلي بأن المبلغ المالي الذي بحوزته غير كافٍ لاقتناء الدواء، فطلب من السائق الضحية مبلغ 1750دج، فمنحه المبلغ.

مضيفا المتهم أنه تفاجأ بعد ذلك بشكوى الضحية ضده، في قضية الحال.

كما أنكر المتهم نكرانا قاطعا اعتداءه عاى الضحية بواسطة سكين لأجل منحه المبلغ المالي.

وأمام إنكار المتهم ذكرت القاضي المتهم بأن الضحية صرح بأنه تعرض إلى تهديد بواسطة سلاح أبيض بداخل عمارة، بعد استدراجه لأجل ايصاله إلى إحدى الاماكن لشراء بغض الأغراض.

والجدير بالذكر فإن المتهم مثل أمام ذات الهيئة القضائية، لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه عن محكمة باب الوادي والقاضي بادانته ب18 شهرا حبسا نافذا مع الإيداع في الجلسة.

وأمام ماورد التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المتهم ” ي.اسامة” فيما قررت رئيس الجلسة النطق بالحكم في الجلسة المقبلة.