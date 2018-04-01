سائق حافلة نقل المساجين يسطو على «طالكي والكي» مــن شرطــي بمحكمــة سيــدي امحمــد!
تم توقيفه في قضية قيادة في حالة سكر
تفتيش سيارة المشتبه فيه قادت إلى العثور على بذلة شرطة وطلقات نارية
لم يتوقع سائق شاحنة لنقل المساجين من سجن الحراش أن يفضح أمره بعد تورطه في سرقة جهاز اتصال لاسلكي «طالكي والكي» خاص بأحد رجال الشرطة داخل محكمة سيدي امحمد، وهذا إثر توقيفه بتهمة القيادة في حالة سكر بمنطقة مفتاح في ولاية البليدة، حيث أسفرت عملية تفتيش سيارته عن العثور عن جهاز الاتصال المسروق، إضافة إلى بدلة رسمية للشرطة وكمية من الطلقات النارية.
حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، فإن وقائع تعرض الشرطي العامل بمحكمة سيدي امحمد إلى سرقة جهاز «طالكي والكي» كان منذ حوالي شهرين، إلا أن اكتشاف الفاعل جاء على خلفية تورطه في قضية القيادة في حالة سكر، وهذا بعدما تم توقيفه على مستوى منطقة مفتاح التابعة لولاية البليدة يقود مركبته وهو في حالة سكر متقدمة، لتتم إحالته على محكمة الأربعاء للمحاكمة.
من جهة أخرى، تم فتح تحقيق قضائي فيما يخص جهاز الاتصال المسروق من أحد رجال الشرطة العاملين على مستوى محكمة سيدي امحمد، بعدما أسفرت عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الأمن لسيارة المشتبه فيه، الذي تبين أنه سائق خاص بشاحنة نقل المساجين منذ عام 2008، بعد استغلاله عملية نقل المساجين من المؤسسة العقابية الحراش إلى المحكمة لسرقة الجهاز من الشرطي، وجود جهاز «طالكي والكي» محل السرقة مخبأ في سيارته، إضافة إلى العثور على بدلة رسمية خاصة بالشرطة وعدد من الطلقات النارية، هذا ما استدعى إعداد ملف قضائي آخر ضده تأسست فيه المديرة العامة للأمن الوطني وإدارة الوسائل العامة طرفا مدنيا بمعية الشرطي، واستنادا إلى ذات المرجع الذي أورد الخبر، فإن الشرطي الذي تعرض إلى السرقة تم تحريك دعوى قضائية ضده حول قضية الإهمال المؤدي إلى الضياع، وأمام هذه المعطيات، فإنه ينتظر إرسال مستندات القضية على محكمة سيدي امحمد لمباشرة التحقيق مع الجاني.
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