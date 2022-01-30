سائق حافلة يُزهق روح زميله بتورنيفيس في قالمة

تدخل أفراد الحماية المدنية ظهر اليوم لأجل حادث اصطدام حافلة للنقل الحضري بشجرة، على مستوى أحد شوارع مدينة قالمة، اين توفي سائق الحافلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية لولاية قالمة، فقد تم إسعاف سائق الحافلة “31 سنة. حيث لديه جروح بليغة على مستوى البطن نقل على إثرها إلى المؤسسة الإستشفائية الحكيم عقبي وبعد معاينته من طرف الطبيب تين أنه متوفى.

وأفادت مصادر للنهار، بأن الجروح التي عانى منها الضحية على مستوى البطن كانت نتيجة طعنة تلقاها بمفك براغي خلال شجار دار بينه وبين سائق آخر لحافلة تعمل على نفس الخط.

وأضافت مصادرنا أن الضحية استأنف قيادة الحافلة بعد الشجار، قبل أن يفقد وعيه ما تسبب في اصطدام المركبة بالشجرة.

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قالمة: توقيف 4 أشخاص وضبط 2652 قرص مهلوس

تمكنت الجهات الأمنية بولاية قالمة من ضبط وحجز 2652 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. في عمليتين متفرقتين تم على إثرها توقيف أربعة أشخاص متورطين. وحسب بيان لذات المصالح، فقد نجحت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة، من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 30 سنة بحي عين الدفلى. أين تم حجز 1602 كبسولة لدواء ذو أساس مخدر. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الإتجار وسلاح أبيض من الصنف السادس (قاطع ورق). كما نجح أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني في عملية مماثلة. من توقيف ثلاث أشخاص أعمارهم 26 سنة ينحدرون من ولايتي عنابة وقالمة. وقد ضبط أفراد الدرك داخل السيارة التي كان على متنها المقوفون كيسا بلاستيكيا يحتوي 35 علبة من المؤثرات العقلية نوع BROMAZEPAM بمجموع 1050 قرص مهلوس.

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