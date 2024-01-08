سائق سابق بمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري مهدد بالحبس

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة اليوم الاثنين تسليط عقوبة 18 شهر حبس نافذ. و 500 الف دج غرامة مالية نافذة للمدعو “م.م” سائق سابق بمؤسسة النقل الحضري. و الشبه الحضري بالابيار ، بعد متابعته بجنحة السرقة.

تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى تاريخ 16 فيفري بعد ان تقدمت مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري بالابيار. بشكوى ضد المدعو “م.م” عامل سابق بالمؤسسة تتهمه بسرقة مقبض سيارة من نوع ڨولف كانت متواجدة بمحشر أول ماي .

المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة انكر التهمة المنسوبة اليه وصرح ان القضية ملفقة له لطرده من منصب عمله. مضيفا بذلك انه سبق و ان قام بإرجاع مقبض السيارة و لم تكن لديه النية في السرقة. فيما صرحت هيئة دفاع الطرف المدني ان مؤسسة توضع فيها السيارات المحجوزة من طرف العدالة. وهي امانة وضعت من طرف القضاء بهذع المؤسسة تقوم المؤسسة بمراقبتها او صيانتها.

المتهم قام بنزع منها المقبض الخاص لباب السيارة ،بعد مسائلته من طرف المؤسسة اعترف بذلك. ملتمسة قبول تاسسها طرف مدني في قضية الحال لوضع لهذه الاعتداءات. خاصة ان تلك السيارات موضوعة تحت رقابة و حراسة المؤسسة ويسال عليها من طرف القضاء.

فيما صرحت هيئة دفاع المتهم ان موكلها كانت لديه حسن النية و صرح انه اخذ المقبض السيارة لشراء واحد جديد. مؤكدة ان القصد الجنائي منعدم في قضية الحال. وان موكلها قام بإرجاع مقبض السيارة ،ملتمسة ببرائته من التهمة المنسوبة له ،هذا وقد حدد القاضي تاريخ 22 جانفي للنطق بالحكم في هذه القضية.