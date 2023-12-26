قناة النهار سائق سيارة “في تي سي” .. والله يا خاوتي جبدلي موس “60” بقلم النهار أونلاين نشر في 26 ديسمبر 2023 - 23:20 شارك غرِّد أرسل 93 0 سائق سيارة “في تي سي” .. والله يا خاوتي جبدلي موس “60” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/uAmle اقرأ أيضا طالع هابط: بعد 10 سنوات من المعاناة مواطنو بشقرون ببسكرة يحرجون السلطات بطريقة حضرية قناة النهار 24 ديسمبر دلال خير: سرطان الحنجرة يزيد من معاناة جلول يوما بعد يوم وعائلته تطالب المسؤولين بعالجه قناة النهار 22 ديسمبر طالع هابط: السلطات المحلية لسكيكدة تحول متوسطة ملجأ لـ 64 عائلة بعد الفيضانات التي ضربت الولاية قناة النهار 14 ديسمبر خليها على ربي: جميلة .. اكتشفت الحقيقة في البلدية و يما قالتلي دزي معاهم و معندك ما تقضي قناة النهار 14 ديسمبر my family / حلقة خاصة لكل أم تحضّر للولادة .. ترقّبوها قناة النهار 12 ديسمبر طالع هابط: النوي يشكر عمال كوسيدار على مجوهداتهم رغم التقلبات الجوية والبرد القارص قناة النهار 07 ديسمبر صندوق النفقات تحت وصاية وزارة العدل..نحو رفع الغبن عن المطلقات قناة النهار 17 ديسمبر طالع هابط : شاهد معاناة سكان حي اللوز ببلدية بوقرة بالبليدة .. من يتحمل المسؤولية قناة النهار 24 ديسمبر دلال خير: "الدماغ الإستقلابية" .. مرض خطير تعاني منه ميساء في إنتظار إلتفاتة المحسنين لعلاجها قناة النهار 22 ديسمبر فرح ياسمين: مكانش كيفاش راجلي يعاود زواج عليا قناة النهار 10 ديسمبر