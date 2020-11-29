سائق طليبة: “نقلت طليبة لمقر المخابرات للتبليغ عن ابتزاز أبناء ولد عباس”

طلبت هيئة دفاع البرلماني السابق بهاء الدين طليبة، على سماع أحد الشهود ويتعلق الأمر بسائق المعني الذي استدعي كشاهد في القضية.

وأكد السابق المدعو “ح.ش” في تصريحاته في المحكمة اليوم الأحد، أنه نقل البرلماني بهاء الدين طليبة إلى مقر قيادة المخابرات بدالي ابراهيم للتبليغ عن الابتزاز الذي تعرض له من قبل ابني ولد عباس.

وقال خلال المحاكمة: “نعم شاهدت طليبة رفقة مدير المخابرات أمام مدخل الثكنة”، وفي المقابل قدمت هيئة الدفاع صورة لمدير المخابرات السابق أكد السائق أنه الشخص المعني الذي يتحدث عنه.