سائق مرشد بالجمارك متهم بمحاولة القتل العمدي بالوادي

أمرت محكمة الوادي بوضع سائق مرشد لدى مفتشية الجمارك بالوادي تحت الرقابة القضائية الى حين الفصل في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى السنوات الماضية أين قام المشتبه فيه الذي كان يقود في سيارة عادية خارج العمل.

حاول إيقاف تاجر من ولاية باتنة، ولما رفض التاجر التوقف قام المشتبه به حسب تصريحات الضحية باطلاق أعيرة نارية على المركبة.

عند مخرج بلدية الوادي من الجهة الغربية، ما دفعه إلى التوقف داخل محطة للبنزين التي تأسس عمالها شهود في القضية.

وبعد توقفه داخل المحطة غادر المشتبه فيه المكان، ليتم اخطار مصالح أمن ولاية الوادي بالقضية في وقتها.

كما أبلغ صاحب محل لتصليح العجلات بتبليغ مصالح أمن ولاية باتنة بالحادثة بعد عثوره على ظرف رصاصة داخل عجلات المركبة.

وبعد استكمال مصالح الشرطة القضائية بولاية الوادي التحقيق في القضية، قاموا بتوجيه استدعاء للضحية من أجل الحضور.

أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، إضافة إلى تقديم المشتبه فيه الذي يعمل سائق مرشد لدى جمارك الوادي بتهمة محاولة القتل العمدي.

باستعمال سلاح ناري مجهول المصدر.

. عبدالعالي رحومة الوادي