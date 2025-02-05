سائق نقل جماعي أمام محكمة بوفاريك بعد إصابة 21 شخصا في انحراف حافلة بالبليدة

من المقرر، أن تفتح محكمة بوفاريك يوم غد الخميس، ملف يتعلق بجنحة الجروح الخطأ المترتبة عن الإهمال. المتهم فيها سائق حافلة لنقل المسافرين وذلك على خلفية تسببه بحادث انحراف الحافلة التي كان يقودها. والذي انجر عنها إصابة 21 مسافرا على مستوى الطريق السيّار “شرق غرب” بعد محول مستشفى فرونس فانون بالبليدة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الحادث وقع ليلة 23 ماي 2024، والذي تدخلت فيه الوحدة الثانوية للحماية المدنية يحياوي بن مالك. مدعّمة بوحدات شفة وبني مراد وبوعرفة والوحدة الرئيسية في حدود منتصف الليل. من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من سطيف باتجاه تلمسان، وكانت تقل 38 راكبا.

وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصا بجروح مختلفة، تم إسعافهم وإجلائهم نحو مستشفى فرانس فانون لتلقي العلاج اللازم.

حيث من المقرّر أن يمثل سائق الحافلة الذي تم التحقيق معه حول الحادث. وتتم متابعته جزائيا بتهم تتعلق بالجنحة الجروح الخطأ المترتبة عن الاهمال.

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