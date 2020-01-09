سائق “هيليكس مجنونة” يصطدم بـ8 مركبات على مدار كيلومترات ويجرح شخصين في الوادي

تسبب سائق سيارة رباعية الدفع من نوع “تويوتا هيليكس” في حوادث اصطدام جماعية، شهدتها مدينة الوادي، مساء اليوم الجمعة.

وحسب مراسل “النهار أونلاين”، فإن السائق انطلق بمركبته من مدينة البياضة، متجها نحو مدينة الوادي، غير أن رحلته لم تكن عادية، وخلفت وراءها جرحى وخسائر مادية.

وفي التفاصيل، قالت مراسل “النهار أونلاين” إن السائق شرع في الاصطدام بكل ما وجده في طريقه من جماد أو أي شيء يتحرك.

وقدّر مصدر أمني حصيلة المركبات التي اصطدم بها سائق “الهيليكس المجنونة” بـ7 سيارات وحافلة، فيما أصيب شخصان جراء السياقة المتهورة للسائق.

الأكثر من غرابة من ذلك، هو أن السائق غريب الأطوار، وبعدما فرغ من حصاد نتائج الكارثة التي تسبب فيها، راح ينزل من سيارته وشرع في الرقص وسط الشارع، أمام دهشة وذهول كل من حضر الواقعة.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة خلفيات وملابسات ما حدث، في حين أكدت مصادر مطلعة أن السائق لم يكن مخمورا، وكان بكامل وعيه.