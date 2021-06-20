سائق يحوّل مسار حاوية من عنابة نحو الطارف لسرقة محتوياتها!

الفضيحة هزّت المديرية الجهوية للجمارك بعد اختفاء حاوية محمّلة بأدوات مدرسية

محكمة الجنايات في مجلس قضاء عنابة أدانته بسبع سنوات سجنا نافذا

أدانت محكمة الجنايات في مجلس قضاء عنابة، أمس، سائق شاحنة ذات مقطورة، بسبع سنوات سجنا نافذا، لتورطه في قضية سرقة حاوية وتغيير مسارها من “الميناء الجاف” لقرية “دراجي رجم”، نحو ولاية الطارف وسرقة محتوياتها، حيث تمت متابعته عن جناية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية، وجناية السرقة الموصوفة بظرفي التعدد واستحضار مركبة، ومحاولة وضع النار عمدا في أموال مملوكة للغير، والتهريب باستعمال وسيلة نقل، فيما برّأت هيئة المحكمة كامل أطراف القضية من التهم الموجهة إليهم.

وتعود وقائع هذه القضية التي اهتزت لها المديرية الجهوية للجمارك في عنابة، إلى الفاتح من شهر جويلية 2018، أين تلقت قوات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في “سيدي عمار”، بلاغا من طرف درك “الذرعان”، مفاده العثور على حاوية فارغة مرمية في قرية “البراكنة” بمنطقة “الذراع”، وهي ملك للمدعو “ح.م”، وتبين أن هذه الحاوية سرقت من قبل سائق الشاحنة عندما أخرج الحاوية من الميناء البحري لعنابة، وتحمل أدوات مدرسية ومكتبية، والسلعة ملك للشركة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد “ف.ا”، الكائن مقرها بدائرة العلمة في ولاية سطيف.

وكشفت التحريات بأن سائق الشاحنة المدعو “ت.ز”، قام بتحويل مسار الشاحنة التي على متنها الحاوية المسروقة، إلى المكان المسمى “الجسر المسدود” في الطارف، بعدما كانت متوجهة من الميناء البحري إلى غاية “الميناء الجاف” الواقع بقرية “دراجي رجم” في “سيدي عمار” لاستكمال الإجراءات الجمركية اللازمة.

وقد أنكر، أمس، المتهم الرئيسي تورطه في هذه القضية، فيما واجهه ممثل النيابة العامة بالأدلة العلمية، والتمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة عشرين سنة سجنا نافذا لكل واحد من المتهمين، قبل أن تسلط هيئة المحكمة العقوبة سالفة الذكر في حق المتهم الرئيسي، والنطق ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.