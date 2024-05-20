سابقة في السعودية.. عرض أزياء لملابس السباحة

أقيم الجمعة في المملكة العربية السعودية عرض أزياء لملابس البحر، في حدث غير مسبوق في المملكة.

وارتدت عارضات الأزياء خلال الحدث ملابس سباحة لمصممة الأزياء المغربية ياسمينة قنزل، كشفت عن أذرعهنّ وأرجلهنّ.

وقالت قنزل لوكالة فرانس برس: “عندما حضرنا إلى هنا، أدركنا أن عرض أزياء لملابس البحر في السعودية يمثّل حدثاً تاريخياً في هذا البلد”.

وأقيم العرض في اليوم الثاني من “أسبوع الموضة في البحر الأحمر” بنسخته الأولى، في فندق فخم كبير في جزيرة أمهات الشيخ.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت المملكة العربية السعودية إصلاحات مجتمعية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. إذ خففت من حدة القيود المفروضة على النساء وأقامت فعاليات ترفيهية كثيرة.

ولطالما كانت أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم تفرض قواعد صارمة جداً على النساء، بينها حظر القيادة وفرض ارتداء العباءة والحجاب.