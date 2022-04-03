سابقة في كرة القدم.. بايرن لعب بـ 12 لاعب أمام فرايبورغ

عرفت مواجهة بايرن ميونيخ أمام فرايبورغ التي انتهت بفوز البايرن برباعية مقابل هدف واحد ضمن الجولة 28 من البوندسليغا. سابقة في كرة القدم.

الواقعة الغربية هي اشراك نيكولاس سولي في صفوف “البافاري” لكن دون أن يخرج أحد اللاعبين بدلا منه.

كما واصل بايرن اللعب بـ 12 لاعبا قبل أن يلاحظ لاعبوا فرايبورغ الأمر ويقدمون احتجاجهم للحكم ليخرج اللاعب كومان.

واقعة دخول سولي ومشاركة بايرن ميونيخ بـ 12 لاعب حدثت في الدقيقة 84 وظل الفريق لمدة 17 ثانية متفوقا عدديا على فرايبورغ.