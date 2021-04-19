“ساتيم”..إدماج البطاقة الذهبية وتخفيض تكاليف انخراط المواقع التجارية في البنوك

أعلنت المديرة العامة للمؤسسة الجزائرية للوساطة، والتعاملات النقدية”ساتيم”، نوال بن كريتلي، عن تخفيضات محل دراسة لعمولات مختلف المتدخلين لاسيما البنوك.

وقالت بن كريتلي بتصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن هذه العمولات يتم مراجعتها لإدماج قابلية التشغيل البيني للبطاقة الذهبية “بريد الجزائر”.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض تكاليف انخراط المواقع التجارية في البنوك.

وعليه –توضح المتحدثة- فإن البنك سيدفع من الآن فصاعدا 10000 دج لكل موقع مندمج بمنصة الدفع الالكتروني عوض 50000 دج.

وذكرت نفس المسؤولة أن للانخراط في المنصة توقع المواقع التجارية على عقد مع بنكها الذي يقوم بتعويض بدوره “ساتيم”.

وبخصوص التسعيرات السنوية للاستفادة من المنصة أوضحت بن كريتلي أنها محددة حاليا حسب أشطر حجم الصفقات.

وأنها –تضيف امسؤولة- مجانية بالنسبة للمواقع التجارية التي تحقق من 0 إلى 1000 صفقة خلال السنة المنصرمة.

بينما تقدر بـ10000 دج نظير حجم الصفقات المتراوحة ما بين 1000 إلى 10000 صفقة.

ويدفع الموقع التجاري 50000 دج لـ100000 صفقة، وتبلغ قيمة الانخراط 150000 دينار للمواقع التجارية التي تحقق أكثر من 100000 صفقة.

وأضافت بن كريتلي “بعد تقديم الوثائق الضرورية يقوم الموقع الالكتروني التجاري بتحميل خصوصيات طريقة الدفع ثم يقوم بفترة اختبارات لمنصته”.

وبعد هذه الفترة تتم عملية التصديق التقني في ظرف بوم واحد قبل ان يمنح مجمع المنفعة الاقتصادية شهادة التصديق النهائية.