ساتين:”هذا هو سبب إحتفاظ أنشيلوتي بأوناس”

كشف وكيل أعمال اللاعبين الشهير في الوسط الكروي الإيطالي “برونو ساتين” عن السبب الحقيقي الذي جعل أنشيلوتي يحتفظ بالنجم الدولي الجزائري أدم أوناس.

وقال ساتين في تصريح للإذاعة الرسمية لفريق نابولي الإيطالي:”أوناس لديه إمكانيات كبيرة ماجعل العديد من الأندية الفرنسية تُريد شراء عقده أو إستعارته على الأقل خلال هذا الميركاتو الصيفي لكن أنشيلوتي أصر على بقائه لأنه يُلبي حاجياته في العديد من المناصب”.

“أوناس يُنافس كاييخون وكذا فاردي على منصب في التشكيلة الأساسية للبارتينوباي وهذا هو الحال في الأندية الكبيرة”.

ولازم نجم الخضر دكة البدلاء خلال لقاء الجولة الأولى الذي جمع نابولي بلاتسيو في الدوري الإيطالي وإنتهى بفوز الأول بهدفين لهدف.