ساحري :”هذه تكاليف نقل مناصري الخضر إلى كوت ديفوار”

كشف الرئيس المدير العام لشركة سياحة وأسفار الجزائر الطاهر ساحري عن تكاليف نقل مناصري المنتخب الوطني إلى كوت ديفوار.

وقال الطاهر ساحري في تصريح للتلفزيون العمومي “20 مليون سنيتم ستكون كافية لتكاليف التنقل ذهابا وإيابا مثل الإيواء والإطعام وتذاكر مباريات المنتخب الوطني لدوري المجموعات، تكاليف إقامة المناصرين لمدة 11 يوما، تكاليف التنقل من مكان الإقامة إلى الملعب”.

وختم ساحري “انطلاق أول رحلة سيكون يوم 12 جانفي و الثانية 14 جانفي مع إضافة رحلات أخرى إذا تطلب الأمر ذلك”.

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