ساحر ينصب على المواطنين .. درك العاصمة يوجه نداءً للجمهور 

وجّهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، نداءً إلى المواطنين، بخصوص المدعو “ص. م” مشتبه فيه في قضايا النصب والاحتيال والسحر.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فإن الموقوف مشتبه فيه في قضايا النصب والاحتيال وممارسة طقوس السحر والشعوذة، ويدعي بأنه يعالج بالرقية.

في هذا الصدد توجّه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر نداءً لكل شخص قد يكون وقع ضحية له وقدم نفسه على أساس أنه راقي. سواء التقى به شخصيا أو تعامل معه، التقدم إلى مكتب قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة الشراقة، أو التقدم إلى مقر مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة، التي فتحت تحقيقاً في هذا الشأن لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.